Россия призывает к политическому решению конфликта в Карабахе

Кремль внимательно следит за ситуацией в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить военные действия и перейти к политическому урегулированию ситуации. По его словам, РФ, как и другие страны, сильно обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Также Песков выразил мнение, что ухудшение ситуации в Карабахе вряд ли было специально спланировано для оказания какого-либо давления на Россию, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и глава армянского правительства Никол Пашинян провели телефонный разговор на фоне обострения конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.