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Кравцов оценил вероятность перехода школ на дистанционку

28.09.2020 17:15
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Кравцов оценил вероятность перехода школ на дистанционку

В школах России случаи заболевания COVID-19 в основном наблюдаются у сотрудников учебных заведений, а не у детей.

Пресс-служба Минпросвещения РФ, ссылаясь на слова главы ведомства Сергея Кравцова, сообщила, что на данный момент власти страны не планируют массово переводить российские школы на дистанционное обучение на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что оперативный штаб по борьбе с вирусом фиксирует и отрабатывает каждый случай заражения в учебных заведениях страны. В пресс-службе министерства добавили, что с начала учебного года на карантин из-за COVID-19 закрылись 94 (0,23%) школы в 43 субъектах РФ, однако к сегодняшнему дню 34 из них уже вернулись к работе. Также Кравцов отметил, что в Роспотребнадзоре такие показатели не вызывают беспокойства, поскольку они "не выходят за рамки сезонной заболеваемости". В связи с этим вводимые карантинные меры в российских учебных заведениях носят точечный, а не массовый характер, пишет РИА Новости.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в осенний период в России будет фиксироваться рост количества инфицированных коронавирусом, однако повторения весеннего пика заболеваемости COVID-19 не будет.

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