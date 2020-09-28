Кабмин ФРГ подтвердил встречу Меркель и Навального в клинике Charite

О чем именно разговаривали Ангела Меркель и Алексей Навальный, не уточняется.

В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга рассказал, что на прошлой неделе немецкий канцлер Ангела Меркель действительно нанесла визит оппозиционному политику России Алексею Навальному, когда российский гражданин находился в Берлине в клинике Charite. По его словам, данная встреча не носит тайный характер, пояснив, что кабмин ФРГ не информирует о частных визитах канцлера, пишет ТАСС.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Меркель в условиях полной секретности посетила Навального в клинике Charite.