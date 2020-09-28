Белоруссия получила первую партию российской вакцины от COVID-19

В РФПИ заявили, что клинические испытания препарата "Спутник V" против инфекции собираются проводить не только в Белоруссии, но и в ОАЭ, Индии, Египте, Саудовской Аравии и Бразилии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что белорусская сторона получила первую партию российской вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V". Данный препарат будет задействован в проведении клинических испытаний. Уточняется, что иммунизация 100 белорусских добровольцев начнется 1 октября текущего года и пройдет она в рамках двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого тестирования вакцины против COVID-19. Таким образом, Белоруссия станет первой страной, которая примет участие в зарубежных клинических испытаниях российской вакцины, пишет ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия в начале следующего месяца выйдет на плато по инфекции COVID-19, после чего количество инфицированных начнет уменьшаться.