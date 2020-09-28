Дмитрий Песков оценил ситуацию с курсом рубля

Представитель лидера РФ считает, что ослабление российской валюты – временное явление.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что сегодняшнее ослабление рубля будет временным. Он добавил, что в дальнейшем, не уточнив, когда именно, произойдет укрепление национальной валюты.

"Эта волатильность – двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает", – цитирует издание "Интерфакс" слова Дмитрия Пескова.

Напоминаем, что по информации Московской биржи российская валюта по отношению к доллару установилась на уровне 78,93 руб., а к евро – 91,80 руб.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина будет вынуждена пойти на срочные меры в случае, если рубль опустится ниже 80 руб. за доллар.