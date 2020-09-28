Названы сроки выхода России на плато по COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о том, какая ситуация с коронавирусом сложится в ближайшее время.

Директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу. По его словам, хотя в настоящее время еще наблюдается рост заболеваемости, такая ситуация продлится не долго, и уже в начале октября Россия выйдет на плато по коронавирусу. После этого количество зараженных пойдет на спад, пишет РИА Новости. При этом Малеев отметил, что, скорее всего, мы не увидим пика заболеваемости.

Напоминаем, что согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса за прошедшие сутки в России выявлено более 8 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.