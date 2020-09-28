Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Шарите

Оппозиционер назвал визит канцлера частной встречей.

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный прокомментировал сообщение издания Spiegel о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посетила россиянина в клинике Шарите. Оппозиционер подтвердил визит канцлера, однако сообщил, что ее визит нельзя назвать тайным, как утверждает издание. По его словам визит Ангелы Меркель можно назвать частным, во время которого состоялся семейный разговор, пишет РИА Новости.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель посетила Алексея Навального в клинике Шарите.