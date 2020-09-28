Названы условия получения второй пенсии в России

В основном, речь идет о военных и ветеранах.

Некоторые категории россиян могут получать две пенсии. По словам адвоката бюро "Мусаев и партнёры" Надежды Ермолаевой, это, в основном относится к военным и ветеранам, которые имеют инвалидность. Так, на двойные пенсии, по инвалидности и по старости, могут рассчитывать военнослужащие, получившие травму во время военных действий, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. А родители и вдовы военнослужащих, которые умерли при несении службы, нетрудоспособные члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и семьи погибших летчиков-космонавтов могут рассчитывать на получение пенсий по старости и потере кормильца, пишет агентство Прайм.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему работающим пенсионерам не индексируют пенсии.