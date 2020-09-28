Суточное количество инфицированных COVID-19 в России превысило 8 тыс. человек

Количество смертей от коронавируса превысило 20 тыс. человек.

За прошедшие сутки на территории России зафиксировано более 8 тыс. инфицированных коронавирусом. Всего за сутки медики обнаружили 8135 зараженных. Из них 2217 инфицированных зафиксировано в Москве, 212 случаев заражения коронавирусом отмечено в Подмосковье, а 237 случаев - в Санкт-Петербурге.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1159573 человек, выздоровело 945920, скончалось 20385.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что осенью в России не будет такого экспоненциального взлета, какой наблюдался этой весной, но рост количества зараженных будет наблюдаться.