Издание Spiegel рассказало о тайном визите Меркель к Навальному

Меркель посетила Навального в то время, когда он находился в стационаре.

Как сообщает немецкое еженедельное издание Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель совершила тайный визит в клинику Шарите, где посетила российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Известно, что визит состоялся когда Навальный проходил лечение в стационаре. Другие подробности издание не приводит, пишет РИА Новости. Исходя из этого авторы издания делают вывод о том, что канцлер не намерена "спускать на тормозах" ситуацию с отравлением россиянина.

Как ранее сообщал Капитал страны, правительство Германии заявило, что позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу завершения строительства газового проекта "Северный поток - 2" осталась без изменений.