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Штрафы за навязанные услуги создадут риски для кредитных карт

28.09.2020 10:29
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Штрафы за навязанные услуги создадут риски для кредитных карт

При навязывании дополнительных услуг банк должен будет вернуть их стоимость в двукратном размере.

Введение штрафов за навязанные услуги может оказать серьезные риски для розничных продуктов банков, особенно это коснется банковских карт. Так Ассоциация российских банков прокомментировала поправки в закон «О потребительском кредите», согласно которым банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги клиентам, например, оформление страховки при получении кредита. В случае выявления навязанной услуги банк возвратит ее стоимость в двукратном размере. Известно, что поправки прошли первое чтение в Государственной думе России. Второе чтение документа намечено на октябрь, пишет РБК.

Как стало известно ранее, в России изменится порядок начисления пособий и пенсий на банковские карты.

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