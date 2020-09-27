Армения направила в ЕСПЧ обращение из-за ситуации в Карабахе

Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить бомбардировки гражданских объектов.

Представитель Еревана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) на странице в Facebook написал, что власти Армении направили в ЕСПЧ обращение в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Уточняется, что армянская сторона призывает Европейски суд по правам человека обязать Азербайджан прекратить военные действия, направленные на гражданские объекты, населенные пункты и мирных жителей, передает РБК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в Карабахе.