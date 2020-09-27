Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост

Белорусский президент посоветовал своему французскому коллеге заняться внутренними проблемами Франции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на призыв лидера Франции Эммануэля Макрона по собственному желанию покинуть свой пост заявил, что французскому руководству следует заняться внутренними делами страны, а не вмешиваться в проблемы других государств. Об этом в воскресенье, 27 сентября, агентству "БелТА" сообщила официальный представитель белорусского главы Наталья Эйсмонт, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон посоветовал Александру Лукашенко добровольно оставить должность президента.