Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост
Белорусский президент посоветовал своему французскому коллеге заняться внутренними проблемами Франции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на призыв лидера Франции Эммануэля Макрона по собственному желанию покинуть свой пост заявил, что французскому руководству следует заняться внутренними делами страны, а не вмешиваться в проблемы других государств. Об этом в воскресенье, 27 сентября, агентству "БелТА" сообщила официальный представитель белорусского главы Наталья Эйсмонт, пишет ТАСС.
Напомним, что ранее Эммануэль Макрон посоветовал Александру Лукашенко добровольно оставить должность президента.
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Макрон против Лукашенко мальчишка по возрасту, а в первую очередь в политике. Не дорос, чтобы указывать!