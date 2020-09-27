Премьер Армении позвонил президенту РФ

Инициатором телефонного разговора выступила армянская сторона.

В воскресенье пресс-служба Кремля рассказала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили резкое обострение ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. В сообщении также сказано, что российский лидер выразил озабоченность из-за возобновления широкомасштабного военного конфликта. Корме того Владимир Путин призвал Ереван предпринять все необходимые меры для того, чтобы урегулировать ситуацию в Карабахе и избежать дальнейшего усиления противостояния, информирует РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что кабмин Армении ввел в республике военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.