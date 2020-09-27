Правительство Армении ввело военное положение в республике

Военный конфликт Баку и Еревана привел к гибели военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон.

Глава правительства Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что власти ввели в республике военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Также он призвал граждан быть готовыми защищать свою родину. Соответствующее решение кабмина страны было принято в связи с начавшимися военными действиями в непризнанном Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, пишет "Интерфакс".

Утром 27 сентября глава правительства Армении сообщил, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В свою очередь Минобороны Азербайджана говорит о том, что данная операция является ответом на артобстрел с армянской стороны.

Справка

Зимой 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после чего начался военный конфликт, который продолжается по сей день. Азербайджанские власти пытаются сохранить свою территорию, а Армения защищает интересы непризнанной республики.