Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 СЕН, 20:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 СЕН, 20:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Правительство Армении ввело военное положение в республике

27.09.2020 17:56
Комментарии
Правительство Армении ввело военное положение в республике

Военный конфликт Баку и Еревана привел к гибели военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон.

Глава правительства Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что власти ввели в республике военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Также он призвал граждан быть готовыми защищать свою родину. Соответствующее решение кабмина страны было принято в связи с начавшимися военными действиями в непризнанном Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, пишет "Интерфакс".

Утром 27 сентября глава правительства Армении сообщил, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В свою очередь Минобороны Азербайджана говорит о том, что данная операция является ответом на артобстрел с армянской стороны.

Справка

Зимой 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после чего начался военный конфликт, который продолжается по сей день. Азербайджанские власти пытаются сохранить свою территорию, а Армения защищает интересы непризнанной республики.

Комментировать (без регистрации)
Макрон: Лукашенко нужно добровольно покинуть пост президента
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Денег у страны нет. Россия резко сократила ввоз импортных товаров

Денег у страны нет. Россия резко сократила ввоз импортных товаров
Экономика 3

Доллары закончились у российских банков. Рубль в опасности

Доллары закончились у российских банков. Рубль в опасности
Экономика 23

Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась

Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась
Экономика 25

На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении

На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?

ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?

В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест

В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест

Новости дня

19:55 Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:12 Премьер Армении позвонил президенту РФ Премьер Армении позвонил президенту РФ
12:15 В России обнаружили 7867 новых случаев COVID-19 В России обнаружили 7867 новых случаев COVID-19
11:22 Врач спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью в России Врач спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью в России
10:52 Макрон: Лукашенко нужно добровольно покинуть пост президента Макрон: Лукашенко нужно добровольно покинуть пост президента
26 СЕН, 17:42 В России вырастут тарифы на электроэнергию и газ В России вырастут тарифы на электроэнергию и газ
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 СЕН, 16:58 Человек может получить пожизненный иммунитет к коронавирусу Человек может получить пожизненный иммунитет к коронавирусу

Узнай, страна!

25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику? ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
25 СЕН, 15:20 В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли
24 СЕН, 17:11 В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате
24 СЕН, 16:50 Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика» Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 СЕН, 16:19 В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
23 СЕН, 17:39 В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту
23 СЕН, 16:44 В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан
23 СЕН, 16:14 В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter