В России обнаружили 7867 новых случаев COVID-19

На сегодняшний день общее количество инфицированных составило 1151438 человек.

Российские медики за прошедшие 24 часа зафиксировали 7867 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с распространением вируса на территории РФ. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (2016), Санкт-Петербурге (227), Московской (226), Ростовской (188) и Нижегородской (167) областях.

Таким образом, по данным штаба, в России за все время пандемии коронавирусом заразились 1151438 человек, из них 943218 пациентов выписали из больниц, 20324 зараженных умерло.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 осенью на российской территории.