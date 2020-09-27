Врач спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью в России

Владимир Болибок заявил, что российская медицинская система уже научилась справляться с вирусом и с его осложнениями.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что в России эпидемиологическая ситуация в осенний период чем-то напоминает весеннюю вспышку заболеваемости коронавирусом, однако сейчас отечественная медицинская система уже приспособилась к большому притоку инфицированных. Также врач отметил, что осенью в стране будет фиксироваться увеличение числа заболевших, причем не только коронавирусом, но и ОРВИ.

"У нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться", сказал Болибок.

В связи с этим он попросил российских граждан соблюдать необходимые меры предосторожности. Кроме того иммунолог добавил, что формирование популяционного иммунитета к коронавирусу будет препятствовать дальнейшему распространению данной инфекции.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что увеличение количества инфицированных COVID-19 на территории России связано с несоблюдением мер профилактики со стороны населения.