Макрон: Лукашенко нужно добровольно покинуть пост президента

Французский глава восхищается мужеством белорусских демонстрантов, особенно женщинами, которые принимают участие в протестных акциях.

Лидер Франции Эммануэль Макрон считает, что белорусский глава Александр Лукашенко должен добровольно оставить президентский пост. Такое мнение он выразил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche. По словам лидера Франции, акции протеста на территории Белоруссии вызваны кризисом авторитарной власти, которая удерживается при помощи силы, пишет РБК.

Напоминаем, что Евросоюз отказался признавать инаугурацию нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко.