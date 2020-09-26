В России вырастут тарифы на электроэнергию и газ

Повышение тарифов на газ и электроэнергию вырастут с июля 2021 года.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития на 2021-2023 годы, в России вырастут тарифы на газ, электроэнергию и пассажирские перевозки. Так, начиная с 1 января следующего года тарифы на железнодорожный проезд увеличатся на 3,7%, а с июля 2021 года вырастут тарифы на газ на 3%, а на электроэнергию - на 5%, пишет Интерфакс. Известно, что макропрогноз Минэка уже одобрило Правительство России.

Как ранее сообщал Капитал страны, Правительство России одобрило общенациональный план восстановление экономики страны.