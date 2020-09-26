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Человек может получить пожизненный иммунитет к коронавирусу

26.09.2020 16:58
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Человек может получить пожизненный иммунитет к коронавирусу

Пожизненный иммунитет к COVID-19 может выработаться при перенесенной тяжелой формы заболевания и особенностях иммунной системы человека.

У человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, человек может получить пожизненный иммунитет к коронавирусу после перенесенной тяжелой формы заболевания и в случае специфических особенностей иммунной системы, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в России увеличилось количество инфицированных коронавирусом.

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