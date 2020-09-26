Минфин и Минэнерго обсуждают способы финансирования программы газификации

Часть денег у Газпрома есть, а часть можно будет изыскать за счет иных источников финансирования.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин рассказал о финансировании программы социальной газификации, которую будет проводить "Газпром". По его словам, в настоящее время Минэнерго и Минфин обсуждают возможные источники финансирования программы. При этом Сорокин подчеркнул, что существует несколько вариантов привлечения средств, такие, как, например, налоговые льготы или снижение дивидендов, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, правительство одобрило общероссийский план восстановления экономики.