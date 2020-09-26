Кабмин одобрил план восстановления экономики России

Общенациональный план восстановление экономики предполагает выход на устойчивый рост занятости и доходов россиян.

Правительство России одобрило новый план восстановления экономики России, который позволит выйти на устойчивый экономический рост. Согласно данному плану предполагается добиться снижения безработицы, устойчивого роста доходов россиян, а также внедрить долгосрочные структурные изменения в экономику страны. При этом глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что экономика России восстановится в 2021 году, а вот в Банке России на восстановление экономического роста в России отводят 1,5 года, пишет RT.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России началась девальвация рубля. По мнению экспертов доллар будет стоить более 100 рублей.