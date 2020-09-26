Попова объяснила рост числа инфицированных коронавирусом в России

На увеличение количества зараженных COVID-19 влияет начало сезона ОРВИ и несоблюдение правил населением.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почем в России фиксируется увеличение количества инфицированных коронавирусом. По ее словам, число зараженных COVID-19 растет потому, что россияне не соблюдают необходимые правила и требования Роспотребнадзора, а также из-за начала эпидемиологического сезона ОРВИ на территории России, пишет ТАСС.

Напоминаем, что согласно последним данным в России зафиксирован 1143571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 940150 человек, скончалось 20225.