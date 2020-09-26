За сутки в России зафиксировано 7523 новых случая заражения COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1143571.

В России продолжает увеличиваться ежедневное количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки на территории России обнаружено 7523 новых случая заражения. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве. За сутки в столице отмечено 1560 новых случаев заражения. В Подмосковье выявлено 208 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 224.

Всего в России отмечен 1143571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 940150 человек, скончалось 20225.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице России новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.