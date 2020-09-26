В России изменится порядок начисления пособий на карты

С 1 октября пособия на детей и пенсии будут поступать только на карты МИР.

Согласно данным Национальной системы платежных карт россияне смогут получать пенсии и пособия на детей только на карты МИР. Такой режим выплат вступает в силу с 1 октября текущего года. Тем, кому выплаты поступают в виде наличных, по почте или на счет, к которому не привязана карта, продолжат получать пособия в прежнем режиме. Всем остальным необходимо подать заявление о смене реквизитов в организацию, выплачивающую пособия. Это можно сделать самостоятельно, через МФЦ или портал Госуслуги, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, в Москве ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.