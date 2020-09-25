МИД: инцидент с Навальным имеет политическую подоплеку

На политическую подоплеку указывает сокрытие Германией улик по делу Навального.

МИД России заявил о политической подоплеке инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению представителей ведомства, об этом говорит сокрытие Германией важных улик в деле оппозиционера, а также вывоз улик из России в нарушение уголовно-процессуальных процедур. В МИД имеют в виду бутылку из-под воды, изъятую сотрудниками фонда Навального из его номера в Томске и тайно переправленную в Германию, на которой якобы обнаружены следы отравляющего вещества типа "Новичок". При этом в МИД отметили, что "такие "улики" весьма сомнительны с юридической точки зрения", не говоря уже о том, что предмета с отравляющим веществом касались и сотрудники Навального, и представители Бундесвера и немецкие медики без какой-либо защиты, при этом никто не пострадал от отравления, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, во Франции удивились быстрому выздоровлению Алексея Навального после отравления опасным веществом типа "Новичок".