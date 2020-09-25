Евросоюз отказался снабжать Украину деньгами

ЕС попросил Киев не ждать от сообщества денег и благотворительности.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину попросил украинского лидера Владимира Зеленского перестать воспринимать сообщество в качестве "благотворительной организации или банкомата для снятия денег". Текст его заявления размещен на официальном портале ЕС.

Также Боррель заверил Зеленского, что Евросоюз внимательно следит за событиями на Украине. По его словам, европейское сообщество готово оказать поддержку Киеву в проведении экономических и политических реформ, однако решить внутренние проблемы страны "могут только сами украинцы", пишет Лента.ру.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Европейский Союз не признал инаугурацию действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.