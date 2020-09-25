Курс евро превысил 91 рубль
25.09.2020 17:22
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Курс европейской валюты вырос до 91,01 рубля, а американской – до 78,1 рубля.
Согласно данным Мосбиржи, курс евро по отношению к российской валюте превысил 91 рубль. Отмечается, что такой показатель последний раз был зарегистрирован в феврале 2016 года.
В свою очередь, курс американской валюты превысил 78 рублей – впервые с апреля 2020 года, пишет ТАСС.
Ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в РФ пенсионные выплаты работающим пенсионерам не индексируют.
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