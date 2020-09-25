Курс евро превысил 91 рубль

Курс европейской валюты вырос до 91,01 рубля, а американской – до 78,1 рубля.

Согласно данным Мосбиржи, курс евро по отношению к российской валюте превысил 91 рубль. Отмечается, что такой показатель последний раз был зарегистрирован в феврале 2016 года.

В свою очередь, курс американской валюты превысил 78 рублей – впервые с апреля 2020 года, пишет ТАСС.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в РФ пенсионные выплаты работающим пенсионерам не индексируют.