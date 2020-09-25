Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
25 СЕН, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 СЕН, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кабмин ФРГ рассказал о позиции Меркель по "Северному потоку-2"

25.09.2020 16:12
Комментарии
Кабмин ФРГ рассказал о позиции Меркель по "Северному потоку-2"

Берлин по-прежнему выступает за завершение строительства второй ветки газопровода.

Заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц в ходе брифинга в Берлине заявила, что позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу дальнейшей реализации энергетического проекта "Северный поток - 2" осталась без изменений. Также она подчеркнула, что Меркель и члены кабмина страны, включая министра финансов Олафа Шольца и главу Минэкономики Питера Альтмайера, высказываются против остановки строительства второй ветки газопровода из-за инцидента с оппозиционером РФ Алексеем Навальным, пишет ТАСС.

Напомним, что США собираются создать коалицию для того, чтобы помешать реализации российского проекта "Северный поток - 2".

Комментировать (без регистрации)
Во Франции удивились быстрому выздоровлению Навального
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась

Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась
Экономика

На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении

На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении
Экономика

Нарушителей карантина власти будут выявлять с помощью камер в 10 городах России

Нарушителей карантина власти будут выявлять с помощью камер в 10 городах России
Политика

Еще один налог придумали в Совете Федерации

Еще один налог придумали в Совете Федерации
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?

ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?

В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест

В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест

Новости дня

18:54 Евросоюз отказался снабжать Украину деньгами Евросоюз отказался снабжать Украину деньгами
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:22 Курс евро превысил 91 рубль Курс евро превысил 91 рубль
15:30 Ростуризм поддержит развитие внутреннего туризма в России Ростуризм поддержит развитие внутреннего туризма в России
15:29 В ТПП оценили риски второй волны COVID-19 для бизнеса В ТПП оценили риски второй волны COVID-19 для бизнеса
14:51 Песков исключил введение общероссийских ограничений из-за COVID-19 Песков исключил введение общероссийских ограничений из-за COVID-19
13:09 Московскую систему видеонаблюдения с распознаванием лиц внедрят в регионы Московскую систему видеонаблюдения с распознаванием лиц внедрят в регионы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:42 Счетная палата предложила скорректировать цели по борьбе с бедностью Счетная палата предложила скорректировать цели по борьбе с бедностью

Узнай, страна!

17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику? ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
15:20 В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли
24 СЕН, 17:11 В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате
24 СЕН, 16:50 Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика» Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 СЕН, 16:19 В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
23 СЕН, 17:39 В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту
23 СЕН, 16:44 В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан
23 СЕН, 16:14 В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter