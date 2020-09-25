Кабмин ФРГ рассказал о позиции Меркель по "Северному потоку-2"

Берлин по-прежнему выступает за завершение строительства второй ветки газопровода.

Заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц в ходе брифинга в Берлине заявила, что позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу дальнейшей реализации энергетического проекта "Северный поток - 2" осталась без изменений. Также она подчеркнула, что Меркель и члены кабмина страны, включая министра финансов Олафа Шольца и главу Минэкономики Питера Альтмайера, высказываются против остановки строительства второй ветки газопровода из-за инцидента с оппозиционером РФ Алексеем Навальным, пишет ТАСС.

Напомним, что США собираются создать коалицию для того, чтобы помешать реализации российского проекта "Северный поток - 2".