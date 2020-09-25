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Ростуризм поддержит развитие внутреннего туризма в России

25.09.2020 15:30
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Ростуризм поддержит развитие внутреннего туризма в России

Максимальная сумма гранта для представителей туристического бизнеса составит 3 млн рублей.

В Анапе завершилась Всероссийская конференцию профессионалов индустрии туризма «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?». Мероприятие, организованное компанией «Профконгресс», прошло в новом современном Grand Hotel Anapa с 21 по 22 сентября 2020 года при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. В Конференции приняли участие крупнейшие представители туристического бизнес-сообщества, а в качестве спикеров на мероприятии выступали:

  • Селиванов С.В. - Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ.
  • Титова К.А. - Руководитель подразделения «Градостроительство» Фонда ДОМ.РФ.

А также Лысенкова Е.В. - Начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм), которая анонсировала старт начала конкурса грантов на поддержку проектов в сфере внутреннего туризма.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны: "В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли".

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