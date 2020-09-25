В ТПП оценили риски второй волны COVID-19 для бизнеса

Сергей Катырин надеется, что в России не будет второй вспышки коронавируса.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин сообщил изданию РИА Новости, что приход второй волны новой коронавирусной инфекции принесет для российского и мирового бизнеса те же риски, что и первая вспышка COVID-19. Он пояснил, что ухудшение эпидемиологической ситуации на территории РФ может привести к возвращению ограничительных мер и закрытию предприятий, что негативно отразится на бизнесе и экономике страны.

"Мы надеемся, что никакой второй волны не будет, но тенденция очень напряженная", - заявил Катырин.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что сейчас речи о возвращении более жестких ограничений в связи с ростом количества заболевших COVID-19 не идет.