Песков исключил введение общероссийских ограничений из-за COVID-19

Дмитрий Песков попросил граждан страны внимательно относиться к своему здоровью и здоровью близких людей.

В пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент власти страны не обсуждают вопрос о возвращении общероссийского режима ограничительных мер в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом нового типа. Также он отметил, что введенные в Москве ограничения для пожилых людей позволяет держать под контролем ситуацию с распространением COVID-19, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что столичный мэр Сергей Собянин призвал москвичей старше 65 лет и россиян с хроническими заболеваниями без острой необходимости не выходить из дома, а предприятия города – по возможности перевести своих сотрудников на удаленный формат работы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве и наступлением периода активного распространения гриппа и ОРВИ.