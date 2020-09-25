Московскую систему видеонаблюдения с распознаванием лиц внедрят в регионы

К пилотному проекту Москвы присоединятся еще 10 городов.

Система распознавания лиц, которая уже работает в Москве, будет распространена еще на 10 российских городов. В компании NtechLab сообщили о запуске пилотных проектов, но отказались назвать участвующие в программе города. Как стало известно Коммерсанту, в проекте будет задействован Нижний Новгород, где установят 3 тыс. специальных камер с функцией распознавания лиц. Данная система будет использоваться для выявления нарушителей карантина и розыска преступников. Эксперты оценивают ввод системы распознавания лиц в крупном городе в 100–110 млн рублей.

Как стало известно ранее, в Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса.