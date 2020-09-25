Счетная палата предложила скорректировать цели по борьбе с бедностью

Во втором квартале доля бедных россиян увеличилась до 13,5%.

Доля россиян, проживающих за чертой бедности может остаться в пределах 13-13,5% по итогам текущего года. Так считают эксперты Счетной палаты России. В экономическом мониторинге ведомства отмечается, что во втором квартале рост количества бедного населения в России увеличился с 12,5% до 13,5%, что может негативно сказаться на реализации национальной цели, предполагающей снижение уровня бедности в стране в два раза к 2030 году. В Счетной палате предлагают скорректировать задачу по борьбе с бедностью и первоначально добиться выхода на стабильную траекторию снижения количества проживающих за черной бедности россиян, пишет ТАСС.

Как ранее писал Капитал страны, правительство решило начать бороться с бедностью, повысив прожиточный минимум на 320 рублей, а МРОТ - на 570 рублей.