Суточное число инфицированных в России превысило 7 тыс. человек

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 1136048 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 7212 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве выявлено 1560 инфицированных, в Подмосковье - 208, а в Санкт-Петербурге - 224. При этом общее количество смертей от коронавируса на территории России превысило 20 тыс. человек.

Всего в нашей стране зафиксировано 1136048 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 934146, скончалось 20056 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых ограничений из-за коронавируса.