Роспотребнадзор: в России нет второй волны коронавируса

Эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. По его словам, рост числа инфицированных COVID-19 не имеет отношения к приходу второй волны. В России все еще идет первая волна коронавируса. При этом Горелов отметил, что не известно, как эпидемиологический сезон гриппа и ОРВИ повлияет на коронавирус. Заболевания усилят или ослабят друг друга будет видно только по прошествии определенного времени, пишет ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице ограничения для пожилых москвичей в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.