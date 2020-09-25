В Москве ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения коснулись пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой оставаться дома и без необходимости ограничить контакты с родственниками и друзьями. Речь идет о москвичах старше 65 лет и людях с хроническими заболеваниями. По словам мэра, в столице наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки с коронавирсуом и приближается период активного распространения ОРВИ, пишет РИА Новости. Тем не менее в настоящее время данной группе лиц не запрещены прогулки и занятия спортом на улице.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращать в России ограничения из-за COVID-19.