Лавров: ОЗХО морочит голову с делом Навального

Россия до сих пор не получила информацию по ситуации с отравлением оппозиционера.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что России до сих пор не получила информацию по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом типа "Новичок". По его словам ни Германия, ни Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не предоставили российской стороне выводы и результаты проб оппозиционера. Лавров подчеркнул, что в нарушение международного права Берлин отправляет Россию в ОЗХО, а в ОЗХО требуют обращаться к Берлину за получением разъяснений. При этом политик отметил, что раньше, в ОЗХО просто морочили голову, уверяя, что не получали запросов от российской стороны, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, во Франции сильно удивились тому, как быстро Алексей Навальный выздоровел после отравления опаснейшим боевым веществом типа "Новичок".