Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 СЕН, 22:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 СЕН, 22:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Москвичи старше 65 лет вернутся на удаленный режим

24.09.2020 21:16
Комментарии
Москвичи старше 65 лет вернутся на удаленный режим

Рекомендации о соблюдении режима будут введены властями столицы с 1 октября.

Начиная с 1 октября в Москве изменятся рекомендации для пожилых людей в связи с коронавирусом. Об этом сообщил собственный источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Так, всем жителям столицы старше 65 лет будет рекомендовано вернуться на удаленный режим и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Тем не менее строгих ограничений, включая запрет прогулок, не будет. По словам собеседника, такие меры будут приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил московские компании перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за увеличения ежедневного количества инфицированных коронавирусом в столице.

Комментировать (без регистрации)
Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Вторая волна коронавируса началась в России. Власти ужесточают меры

Вторая волна коронавируса началась в России. Власти ужесточают меры
Политика

Эрдоган решил шантажировать Россию газом

Эрдоган решил шантажировать Россию газом
Экономика

Путин не хочет вводить повторный карантин из-за коронавируса

Путин не хочет вводить повторный карантин из-за коронавируса
Политика

Власти взялись за бедных. Добавят от 185 до 500 рублей в месяц

Власти взялись за бедных. Добавят от 185 до 500 рублей в месяц
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате

В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате

Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»

Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»

Новости дня

21:36 Лавров: ОЗХО морочит голову с делом Навального Лавров: ОЗХО морочит голову с делом Навального
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:51 Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленку Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленку
17:24 Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19 Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19
16:28 Песков ответил на выдвижение Путина на Нобелевскую премию Песков ответил на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
15:24 Грефа предложили назначить премьер-министром РФ Грефа предложили назначить премьер-министром РФ
14:40 Владимир Путин стал номинантом на Нобелевскую премию мира Владимир Путин стал номинантом на Нобелевскую премию мира
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:08 Bloomberg: Россия господствует на мировом рынке пшеницы Bloomberg: Россия господствует на мировом рынке пшеницы

Узнай, страна!

17:11 В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:50 Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика» Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»
16:19 В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
23 СЕН, 17:39 В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту
23 СЕН, 16:44 В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан
23 СЕН, 16:14 В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 СЕН, 17:23 В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири» В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»
22 СЕН, 17:00 В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер» В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер»
22 СЕН, 16:30 В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона
21 СЕН, 14:52 На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter