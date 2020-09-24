Москвичи старше 65 лет вернутся на удаленный режим

Рекомендации о соблюдении режима будут введены властями столицы с 1 октября.

Начиная с 1 октября в Москве изменятся рекомендации для пожилых людей в связи с коронавирусом. Об этом сообщил собственный источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Так, всем жителям столицы старше 65 лет будет рекомендовано вернуться на удаленный режим и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Тем не менее строгих ограничений, включая запрет прогулок, не будет. По словам собеседника, такие меры будут приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил московские компании перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за увеличения ежедневного количества инфицированных коронавирусом в столице.