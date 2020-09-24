Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленку

В Москве в последнее время наблюдается рост количества заболевших коронавирусом.

Московским предприятиям направили письма от имени мэра столицы России Сергея Собянина, в которых градоначальник советует компаниям частично или полностью перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, если это не отразится на основных рабочих процессах организации. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что такая рекомендация связана с наступлением осенне-зимнего периода сезонной заболеваемости гриппа и ОРВИ. Кроме того просьба о переходе на удаленную работу направлена на сохранение жизни и здоровья российских граждан, так как в последнее время в Москве наблюдается увеличение числа инфицированных коронавирусом, пишет ТАСС.

Ранее глава России Владимир Путин выразил надежду, что российским властям не придется вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.