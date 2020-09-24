Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19

Президент РФ подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не решится сама по себе, поэтому необходимо держать распространение инфекции под контролем.

В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с избранными губернаторами регионов страны сообщил, что ему не хочется вводить на территории России новый режим ограничений в связи с коронавирусном. Он отметил, в РФ ситуация с вирусом гораздо лучше, чем в других странах (многие государства из-за распространения COVID-19 вынуждены снова возвращаться к жестким ограничениям и закрывать предприятия).

"Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал президент.

Кроме того Владимир Путин заявил, что обстановку с COVID-19 в стране нужно постоянно контролировать, а также оперативно и эффективно принимать все необходимые шаги для защиты жизни и здоровья граждан, пишет "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин рассказал, что в 2021 году пенсионные выплаты в России проиндексируются на 6,3%.