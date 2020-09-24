Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за COVID-19
Президент РФ подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не решится сама по себе, поэтому необходимо держать распространение инфекции под контролем.
В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с избранными губернаторами регионов страны сообщил, что ему не хочется вводить на территории России новый режим ограничений в связи с коронавирусном. Он отметил, в РФ ситуация с вирусом гораздо лучше, чем в других странах (многие государства из-за распространения COVID-19 вынуждены снова возвращаться к жестким ограничениям и закрывать предприятия).
"Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал президент.
Кроме того Владимир Путин заявил, что обстановку с COVID-19 в стране нужно постоянно контролировать, а также оперативно и эффективно принимать все необходимые шаги для защиты жизни и здоровья граждан, пишет "Интерфакс".
Ранее Владимир Путин рассказал, что в 2021 году пенсионные выплаты в России проиндексируются на 6,3%.
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"... принимать все необходимые шаги для защиты жизни и здоровья граждан," А нужно то всего при входах в магазины, автобусы, метро ... свободно выдавать маски, а не выгонять людей. Они может на хлебе экономят, а их заставляют покупать маски. Если забота государственная программа то нужно обеспечить средствами защиты все население и как можно быстрее. Зима не за горами. Средства защиты сэкономят дорогие лечения.