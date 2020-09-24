Песков ответил на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не номинировал Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

24 сентября официальный представитель Кремля во время общения с журналистами заявил, что если глава России Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира, это будет замечательно, если нет – тоже хорошо.

"Здесь трудно что-либо еще сказать", - добавил он.

Также Песков рассказал, что на эту премию, как правило, выдвигаются абсолютно разные люди и существует определенная процедура рассмотрения номинантов. По его словам, если Нобелевский комитет примет решение в пользу главы российского государства, это будет прекрасно, а если нет, то ничего плохого не случится, информирует РБК.

Ранее "Капитал страны" писал, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021.