Грефа предложили назначить премьер-министром РФ

Олег Тиньков заявил, что он уважает своих конкурентов.

Основатель Тинькофф Банка, предприниматель Олег Тиньков на своей странице в Instagram написал, что назначил бы главу крупнейшей кредитной организации России Сбербанка Германа Грефа премьер-министром страны, поскольку он является талантливым банкиром и смог бы поменять РФ в лучшую сторону. Также он добавил, что если бы у его банка были бы финансовые возможности Сбербанка, тогда он купил бы весь Mail.ru Group еще весной этого года, когда компания стоила не так дорого.

"Я не верю в СП и партнерства - это плохо работает", - цитирует издание РИА Новости слова Тинькова.

Ранее сообщалось, что в четверг Сбербанк представил обновленный бренд и логотип своей экосистемы.