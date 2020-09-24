Владимир Путин стал номинантом на Нобелевскую премию мира

Сергей Комков отметил, что после выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, американская сторона приняла решение номинировать главу США Дональда Трампа.

Российский академик, писатель Сергей Комков рассказал, что 9 сентября 2020 года направил заявку на номинацию лидера России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в следующем году в Осло. По его словам, на следующий день, 10 сентября, соответствующий документ поступил в штаб-квартиру Нобелевского комитета, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что некоторые американские ученые, занимающиеся изучением РФ, решили выдвинуть российского оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.