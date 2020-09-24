Bloomberg: Россия господствует на мировом рынке пшеницы

Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет порядка 20% и продолжает расти.

Авторы агентства Bloomberg в своей статье отметили "ошеломляющий прорыв" России на мировом рынке пшеницы. Согласно представленным данным, за прошедшие 20 лет Россия превратилась в одного из главных экспортеров пшеницы, которому принадлежит порядка 20% мирового рынка. Российскую пшеницу закупают такие страны, как Египет, Филиппины, Саудовская Аравия и недавно присоединившийся к ним Алжир. При этом, по словам директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймса Боулсворта, которые приводят авторы статьи, Россия продолжает увеличивать свою долю поставок пшеницы на мировом рынке, пишет РИА Новости.

А в Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов. После завершения строительства новый тепличный комплекс "Тульский" будет занимать 78 га, а выпуск продукции достигнет 62,5 тыс. тонн овощей в год.