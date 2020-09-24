В России за сутки отмечено 6595 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 1128836 человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 6595 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве за сутки медики обнаружили 1050 зараженных, в Подмосковье суточное количество инфицированных достигло 205 человек, а в Санкт-Петербурге зафиксировано 215 новых случаев заражения COVID-19.

Всего на территории России отмечено 1128836 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 929829 человек, скончалось 19948.

Как ранее сообщал Капитал страны, Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, прибывающих из-за границы.