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Сбербанк представил новый бренд и логотип

24.09.2020 11:09
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Сбербанк представил новый бренд и логотип

Новый фирменный знак сохранил ключевые элементы банковского логотипа.

Сегодня, 24 сентября, Сбербанк представил новый бренд и логотип своей экосистемы. Презентацию провел глава кредитной организации Герман Греф. Новый логотип экосистемы - Сбер - представляет собой зеленую галочку, обведенную трехцветным кругом. По словам Грефа, галочка символизирует целеустремленность и нацеленность на результат, а круг - это символ фокусировки на потребностях клиента, пишет ТАСС.

Как ранее писал Капитал страны, Сбербанк вскоре перестанет быть банком.

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