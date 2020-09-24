Новый фирменный знак сохранил ключевые элементы банковского логотипа.

Сегодня, 24 сентября, Сбербанк представил новый бренд и логотип своей экосистемы. Презентацию провел глава кредитной организации Герман Греф. Новый логотип экосистемы - Сбер - представляет собой зеленую галочку, обведенную трехцветным кругом. По словам Грефа, галочка символизирует целеустремленность и нацеленность на результат, а круг - это символ фокусировки на потребностях клиента, пишет ТАСС.

Как ранее писал Капитал страны, Сбербанк вскоре перестанет быть банком.