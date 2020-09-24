Проверка бытовых счетчиков будет проходить по новым правилам

Официальный статус будет иметь только электронная регистрация проверки.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о новых правилах проверки бытовых счетчиков. По его словам, электронная регистрация проверки получила статус единственного официального подтверждения ее проведения. Бумажный вариант свидетельства о проверке будет носить только информативный характер и не обязателен к выдаче. При этом сотрудник компании, проведшей проверку счетчиков, обязан в течение суток внести результаты проверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин"), без чего проверка будет считаться недействительной. Также Абрамов посоветовал всем гражданам заранее записаться на проверку счетчиков к началу 2021 года, предварительно проверив аккредитацию у проверяющей компании, пишет ТАСС.

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