В России будет изменен расчет МРОТ и прожиточного минимума

Такое решение позволит сократить доходное неравенство.

Правительство утвердило новый подход к расчету МРОТ и прожиточного минимума в России, предложенный Министерством труда. Так, согласно новому методу, прожиточный минимум будет определяться как 44,2% среднедушевого дохода, а МРОТ будет составлять 42% медианной зарплаты. По мнению Минтруда новая система расчета поможет сократить доходное неравенство, хотя переход на новый метод расчета будет стоить бюджету 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин назвал один из способов борьбы с бедность в стране.