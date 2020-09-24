ЕС не признал инаугурацию Лукашенко

Вступление в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко является нелегитимным.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает Александра Лукашенко действующим лидером Белоруссии. По его словам, инаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, не имеет демократической легитимности. Боррель подчеркнул, что действия Александра Лукашенко только усугубляют кризисное положение сложившееся в стране и еще раз напомнил о том, что ЕС не признает выборы президента в Белоруссии, считая их результаты сфальсифицированными, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Минске прошла тайная инаугурация президента Белоруссии и Александр Лукашенко официально вступил в должность главы страны.